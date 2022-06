Stiri pe aceeasi tema

- O societate comerciala din Ungaria, specializata in vanzarea de autovehicule grele, va realiza o investitie de 3 milioane de euro in Parcul Industrial din Sfantu Gheorghe, unde va construi, printre altele, un centru de service. Piatra de temelie a viitoarei constructii a fost pusa luni, in prezenta…

- Printul Charles al Marii Britanii, care a sosit miercuri intr-o vizita in Romania, si-a petrecut ziua de joi la casa sa din Valea Zalanului, o mica localitate din judetul Covasna, unde a venit ani la rand intr-o scurta vacanta. Din cauza pandemiei, Printul Charles nu a mai fost in ultimii doi ani in…

- Proiectul de modificare a Legii camerelor de comert din Romania va aduce beneficii mediului de afaceri, desi este contestat de o serie de antreprenori, afirma presedintele Camerei de Comert si Industrie (CCI) Covasna, Edler Andras. Potrivit acestuia, proiectul „corecteaza mai multe neajunsuri”, cum…

- Un numar de 40 de edituri din Romania si Ungaria vor participa la prima editie a Targului de carte si festivalul de literatura contemporana SepsiBook, ce va avea loc in perioada 26-29 mai la Arena Sepsi din Sfantu Gheorghe, au informat organizatorii. Potrivit acestora, pe parcursul a patru zile, in…

- Centrul de Cultura Arcus (Casa Bastion, str. Oltului nr. 6) și Institutul Liszt Sf. Gheorghe va invita joi, 5 mai 2022, ora 19.00, la un concert extraordinar de pian „Dansuri la 4 maini” sustinut de pianistele Gabriella Brezoczki din Koln (Germania) și Bernadette Czumbil din Cluj-Napoca (Romania).…

- Romania a ocupat locul al doilea in clasamentul pe puncte obtinute in functie de echipele prezente la start si locurile castigate la Regata Internationala Memorial Paolo d’Aloja, la Piediluco (Italia), potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Canotaj. Pe primul loc s-a clasat Italia, podiumul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu acordat unor mass-media ruse independente ca doreste sa coopteze si tarile vecine, inclusiv Romania, intr-un acord cu Rusia privind protejarea limbilor minoritatilor. Zelenski a spus ca printre punctele aflate pe masa negocierilor…

- Diferența dintre Fidesz-KDNP și opoziția unita din Ungaria se afla in marja de eroare, ajungand la doua procente, conform ultimului sondaj realizat de Institutul Republicon. Potrivit sondajului, 41% din populație este in favoarea Fidesz-KDNP, iar 39% alaturi de opoziția unita. In aceste condiții, fiecare…