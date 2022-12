Programul casieriilor Aquatim de Crăciun și Anul Nou De sarbatori, centrul de relații cu clienții și casieriile Aquatim vor fi inchise. Reprezentanții vin insa cu alternative pentru a va putea plati facturile. Daca veți avea probleme legate de serviciile de apa și de canalizare, puteți suna la dispeceratul disponibil nonstop. Citeste articolul mai departe pe tion.ro…

Sursa articol si foto: tion.ro

