- 32,5 milioane de euro. Atat ar urma sa coste realizarea unui nou Matern care se doreste a fi ridicat in curtea Spitalului Judetean Arad. In sedinta Consiliului Judetean de vineri, alesii au aprobat studiul de prefezabilitate realizat de o firma din Timisoara si care a stabilit, in mare, construirea…

- Societatea de Transport Public Timișoara anunța ca traseul liniei 15 de troleibuz va fi modificat. Asta din cauza lucrarilor efectuate de catre Colterm la intersecția strazilor Calea Martirilor cu Constantin Prezan. Astfel, ultima stație și anume, Prezan (bucla), va fi suspendata urmand ca troleibuzul…

- Consilierii județeni vor supune la vot, in ședința din 28 iulie 2018, proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Sala Polivalenta de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri” – Municipiul Blaj, iar astfel lucrarile vor incepe in curand.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, joi, sesizarea PNL si USR cu privire la modificarea Legii 334/2006 referitoare la finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CCR.Camera Deputatilor a adoptat pe 9 mai modificarea…

- Consilierii din Campia Turzii au votat marți, 5 iunie, intr-o ședința extraordinara, ”soluția” pentru finanțarea activitații sportive din municipiu, o problema nerezolvata de mai mult timp și de care depinde continuarea activitații echipei de volei a CSM Campia Turzii in prima liga, dupa promovarea…

- Oltenii, sau cel putin cei aflati in functii publice, iubesc participarile record, miercuri-seara, 30 mai 2018, 2.000 de dansatori fiind reuniti in deschiderea editiei jubiliare a Festivalului-concurs „Calusul Romanesc“. Daca momentul coregrafic a fost pregatit exemplar, organizatorii au scapat din…

- Consilierii locali din Dej se vor intruni astazi, 25 mai, cu incepere de la ora 15, in cadrul unei ședințe de indata, care va avea loc in sala de ședințe a Primariei Municipiului Dej. Pe ordinea de zi se afla șapte proiecte de hotarare: Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului Local…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș organizeaza, in perioada 23 - 24 aprilie, cea de-a XVIII-a editie a Festivalului-concurs... The post Regal folcloric la Festivalul „Topul Primaverii” appeared first on Renasterea banateana .