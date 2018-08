Programul „Casa Verde”, înlocuit Astfel, 26.000 de familii ar putea beneficia de finantare și sa devina mici producatori de energie electrica. Conform reprezentanților Ministerului Mediului cel mai tarziu la sfarșitul lunii septembrie se va aproba ghidul de finanțare privind montarea de celule fotovoltaice in gospodarii. „Programul Casa Verde, e inlocuit cu programul de montare de panouri fotovoltaice. Asta inseamna montarea de panouri fotovoltaice cu o putere instalata de 3 kilowați. Un mare ajutor și pentru incalzire și pentru incalzirea apei calde și pentru folosirea aparatelor electrocasnice cu producerea curentului… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

