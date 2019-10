Programul "Casa verde fotovoltaice" se reia

Stiri pe aceeasi tema

- Cei care doresc sa-si monteze pe casa panouri fotovoltaice prin programul "Casa Verde Fotovoltaice" sunt lasati in continuare cu ochii in soare. De doua saptamani aplicatia e suspendata, iar responsabilii nu pot preciza cand vor fi reluate inscrierile.

- Administrația Fondului pentru Mediu a suspendat inscrierile persoanelor fizice in programul denumit generic Casa Verde Fotovoltaice, in vederea efectuarii unei analize a modului de funcționare a acestui proces.

- Administratia Fondului pentru Mediu a suspendat, in 10 septembrie, inscrierile persoanelor fizice in programul "Casa Verde Fotovoltaice", in vederea efectuarii unei analize a modului de functionare a acestui proces, informeaza institutia.

- Administratia Fondului pentru Mediu a suspendat in data de 10 septembrie 2019 inscrierile persoanelor fizice in programul denumit generic „Casa Verde Fotovoltaice", in vederea efectuarii unei analize a modului de functionare a acestui proces. In urma acestor verificari, in data de 16 septembrie 2019…

- Dupa ce programul a inceput cu o amanare de cateva luni, pe 10 septembrie, la ora 10:00, a fost deschisa sesiunea de inscriere, insa aplicația a „funcționat” doar 6 ore, dupa care a fost oprita pentru „verificari”, susțin reprezentanții instalatorilor validați din Alba. In acest interval, cei șase instalatori…

- Dupa mai bine de sase luni de asteptare, romanii pot in sfarsit sa-si instaleze panouri fotovoltaice pe banii statului. Astazi s-a dat startul inscrierilor in programul national Casa Verde Fotovoltaice, prin care doritorii pot obtine de la stat 90% din banii necesari pentru aproximativ 10 celule fotovoltaice.

- Avem o traditie trista: programele anuntate de autoritati incep cu stangul. Aplicatia "Casa Verde Fotovoltaice" a cedat in prima zi de functionare si nimeni nu s-a mai putut inscrie pentru accesarea fondurilor.