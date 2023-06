Stiri pe aceeasi tema

- Programul Casa Verde Fotovoltaice se desfoar pe regiuni în acest an. AFM a decis ca pentru regiunea Sud Est zilele de înscriere pentru persoanele fizice s fie 9 12 i 13 iunie 2023. Sunt incluse în regiunea Sud Est judeele Brila Buzu Constana Galai Vrancea i Tulcea. Valoarea bugetat pe...

- Femeile liberale au fost convocate la sedinta ordinara a Biroului Executiv BEx al OFL.Pe ordinea de zi au fost teme de interes printre care si numirea Secretarilor Generali Adjuncti, Secretarilor Regionali si a Secretarilor Generali Adjuncti pe domenii de activitate.Organizatia OFL Filiala Constanta…

- Ofertant castigator este Tryamm Trading Consulting SRL, valoarea contractului fiind de 47.940 de lei. Comuna Mihai Bravu, din judetul Tulcea, ca autoritate contractanta, a atribuit contractul "laquo;Furnizare Echipamente ITraquo; in cadrul proiectului laquo;Ecosistem digital interconectat si integrat…

- 28 de kilograme icre de crap, 4,3 kilograme de icre negre și zeci de kilograme de pește din diferite specii, precum și 6 plase de pescuit de tip monofilament, au fost confiscate de polițiștii din Tulcea in urma unor percheziții. Valoarea bunurilor confisc

- Podul de la Braila – cu o valoarea contractata de peste 2,3 miliarde de lei – are portiuni de asfalt crapate la mai putin de doua luni pana la data inaugurarii, iar italienii de la WeBuild sunt nevoiti sa refaca partea carosabila pana pe 29 iunie. Pe DN 22B, soseaua Dig Galati - Braila, se circula alternativ,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca Podul de la Braila va fi inaugurat la sfarsitul lunii iunie, urmand ca descarcarea in judetul Tulcea sa fie facuta pe varianta Macin, mentionand ca varianta Jijila va fi gata pana la finalul acestui an. “Undeva in iunie, in jur de 27 iunie, cine…

- Valoarea totala a importurilor și exporturilor inregistrata in primul trimestru al anului curent in Regiunea autonoma Xinjiang Uigura este de 68 miliarde de yuani, creșterea este de 80,3% mai mare in comparație cu cea din aceeași perioada a anului trecut, fiind cel mai mare ritm de creștere din China.…

- Sala Sporturilor Vasile Diba din Jurilovca, județul Tulcea, va fi inaugurata, sambata, 1 aprilie, la ora 11:00, conform unei postari pe pagina de Facebook a primarului Eugen Ion. “Toți cei care vor dori sa-și demonstreze talentele sportive in prima zi de funcționare a salii au la dispoziție intervalul…