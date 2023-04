Stiri pe aceeasi tema

- Conform News.ro, Tanczos Barna, Ministrul Mediului, a afirmat ca exista un interes deosebit pentru programul Casa Verde Fotovoltaice, iar pentru a evita supraincarcarea platformei informatice, acesta va fi lansat treptat pe regiuni, astfel incat numarul de accesari in aceeași zi sa fie redus. Marți,…

- De curand a fost publicat ghidul de finanțare pentru programul „Casa Verde Fotovoltaice”, programul prin care statul finanțeaza cu maximum 20.000 de lei persoanele fizice care iși monteaza un sistem de cel puțin 3 kW, care are o noutate.

- Programul de colectare a deșeurilor este afectat de lucrarile de infrastructura din Bistrița, admite Supercom. Operatorul de salubritate Supercom apeleaza la ințelegerea cetațenilor din Bistrița, cu privire la eventualele intarzieri care apar in activitatea de colectare a deșeurilor. Mai ales in contextul…

- La nivelul județului Bistrița-Nasaud s-a demarat recepția și depozitarea in centrele puse la dispoziție de primarii, a tranșei a VI-a de pachete cu ajutoare alimentare primite in cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, finanțat de Uniunea Europeana și Guvernul Romaniei, anunța…

- Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023: Romanii vor beneficia de 20.000 de lei din partea Guvernului. Cine poate beneficia și care sunt actele necesare Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023: Romanii vor beneficia de 20.000 de lei din partea Guvernului. Cine poate beneficia și care sunt actele necesare…

- Comunicarea este esenta oricarei relatii, caci fara ea nu poate exista relatia, indiferent ca vorbim despre o relatie de familie, de cuplu sau despre una profesionala. Comunicarea bidirectionala este esentiala pentru ca elevul sa capete increderea de a pune intrebari si a afla raspunsuri care sa-l ajute…

- ROMANIA. Guvernul condus de premierul liberal Nicolae Ionel Ciuca asigura un sprijin concret romanilor din categoriile vulnerabile, pentru a putea face fața creșterilor de prețuri in aceasta perioada! Aproape 1,2 milioane de persoane au primit pachete alimentare cu produse romanești. Beneficiarii sunt:…

- Administratorii Asociatiilor de Proprietari nu sunt incantati de noua sarcina primita de la Guvern. In primul rand, acestia nu sunt de acord ca statul ii obliga sa presteze aceste servicii gratuit Reprezentantul unei al AP este de parere ca modelul de protocol este facut pe genunchi, deoarece prin acesta…