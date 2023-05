Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele fizice se pot inscrie in noua sesiune a Programului "Casa Verde Fotovoltaice" incepand de vineri si pana pe data de 26 iunie, la ora 00:00, prin intermediul aplicatiei informatice dedicate.

- In localitațile din Maramureș incep sa apara tot mai multe panouri fotovoltaice, semn ca maramureșenii sunt interesați de acest gen de programe care le aduc beneficii pe termen lung, in primul rand prin reducerea costurilor pentru facturile la energie electrica. Ca și noutate, Administrația Fondului…

- Ministrul Mediului a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca acest program este un digitalizat complet. “Sper ca cetatenii sa vada intr-adevar un program care inseamna foarte putine documente, digitalizat complet. Nu se trimit hartii, nu se trimit dosare la Bucuresti, totul se incarca online,…

- Primaria Municipiului Deva s-a inscris vineri, 21 aprilie 2023, in Programul “Rabla Local” derulat de Administrația Fondului de Mediu (AFM). A fost depusa cererea de inscriere și documentația necesara. Aceasta prima etapa este dedicata Primariilor, urmand ca AFM sa lanseze cea…

- Republica Moldova va avea acces la un buget de 5,3 miliarde de euro pus la dispoziție de Uniunea Europeana, dupa ce Guvernul de la Chișinau a aprobat marți, 28 februarie, in cadrul ședinței ordinare, ratificarea Acordului privind asocierea republicii noastre la programul „UE pentru sanatate”, semnat…