Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Alexandru a anunțat ca statul va acoperi diferența de salariu pentru angajații carora le este redus programul de lucru și, pe cale de consecința, salariul. 700.000 de oameni din mediul privat ar urma sa beneficieze de noile masuri anunțate de Ministerul Muncii, dupa ședința de guvern de vineri.…

- Administratia Fondului pentru Mediu a depasit deja cu o saptamana termenul pentru evaluarea tuturor contestatiilor depuse in Programul ‘Casa Verde Fotovoltaice’ si, de asemenea, nici situatia celor declarati admisi nu este mai clara, sustin reprezentantii Greenpeace Romania, intr-un comunicat de presa…

- Tudorel Chesoi, candidat pentru functia de primar al municipiului Constanta din partea Aliantei National Taraniste isi prezinta programul electoral in cadrul unor evenimente organizate in cartierele din oras Programul sau, intitulat ldquo;Constanta reala" are mai multe componente, una dintre acestea…

- Intr-un editorial publicat in The Moscow Times, Mark Galeotti, cercetator consultat senior la Institutul Royal United Services pentru aparare si securitate din Marea Britanie, autor al cartii „Trebuie sa vorbim despre Putin”, scrie ca noile cazuri de spionaj in defavoarea Rusiei expun inca o data abordarea…

- Casa Verde, programul prin care statul urma sa deconteze 90% din costul unui sistem de panouri fotovoltaice, a ajuns intr-un nou impas. Desi autoritatile i-au anunțat ca documentele raman valabile, oamenii s-au trezit respinsi pe banda rulanta.

- Mai multi parlamentari, printre care Teodor Melescanu, Gratiela Gavrilescu, Dorel Caprar propun printr-un proiect legislativ inregistrat joi, la Senat, ca firmele cu cifra de afaceri de peste 5 milioane de lei si cu cel putin 5 angajati sa fie obligate sa angajeze pensionari in calitate de consilieri,…

- Amendamentele constituționale asupra carora rușii sunt chemați sa voteze i-ar permite președintelui rus sa iși reseteze anterioarele patru mandate de președinte, acesta putand ramane la putere pentru inca șase mandate intre 2024-2036 daca modificarile propuse vor fi adoptate. Primaria din…

- Cei care sunt clienti PrePay Orange de o buna perioada de timp stiu cu siguranta ca isi pot incarca creditul cartelei la ghisee, la magazine sau la reprezentantele operatorilor de telefonie mobila. Cu toate acestea, avand in vedere restrictiile si riscurile la care suntem expusi in prezent, este important…