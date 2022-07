Stiri pe aceeasi tema

- Iesenii inscrisi in programul „Casa Verde" se chinuiesc sa scoata cu forcepsul banii promisi de guvern pentru instalatiile energetice ecologice. Un numar de 49 de ieseni au cerut instantei sa oblige Administratia Fondului de Mediu (AFM) sa le analizeze cererile de finantare depuse pentru achizitionarea…

- In perioada 21 iunie – 15 iulie 2022, Direcția pentru Agricultura Județeana Suceava va prelua cererile de inscriere in Programul de susținere a culturii de cartofi de consum, conform Hotararii 782/2022 privind aprobarea schemei „ Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției…

- Preturile biletelor si abonamentelor pentru calatoriile cu mijloacele de transport public ale Companiei de Transport Public Iasi vor fi modificate, incepand din 13 iunie 2022. Noile tarife sunt urmatoarele: - bilet 1 calatorie / 1 zona / valabilitate de 120 de minute – 3 lei; - bilet 2 calatorii /…

- Administrația publica ploieșteana anunța cetațenii ca, pentru buna desfașurare a Recensamantului populației și locuințelor in teritoriu, cercetare statistica complexa și de anvergura, este necesara completarea numarului de recenzori la nivelul municipiului nostru. Astfel, persoanele interesate…

- Programul social „Litoralul pentru toți”, ajuns la ediția cu numarul 40, incepe pe 22 mai, data de la care turiștii se pot caza in hotelurile din stațiunile autohtone de la Marea Neagra cu tarife ce pornesc de la 34 de lei pe noapte de persoana. Prețurile sunt cu pana la 70% mai mici decat cele din…

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) atrage atentia pagubitilor City Insurance ca, in urma deciziei definitive in instanta privind falimentul City Insurance, a inceput sa curga teremnul lmita pana la care se mai pot depune cereri de plata, respectiv p

- In Romania va incepe programul „Litoralul pentru toți”, in cadrul caruia se ofera reduceri la hotel de 25 la suta. Programul “Litoralul pentru toți” este lansat de compania Rezident. Rezident marcheaza deschiderea sezonului estival 2022 cu programe de vacanța și in mai, și iunie, cu reducere de 25 la…

- Primaria Sectorului 6 anunța ca locuitorii din acest sector, care gazduiesc refugiați din Ucraina, pot depune cererile pentru a beneficia de decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea acestora. Potrivit OUG nr. 15/2022, se acorda 20 de lei pe zi pentru hrana și 50 de lei pe zi pentru cazare, in cazul…