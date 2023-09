Programul Casa Verde este blocat de judecători. Ce s-a întâmplat Programul Casa Verde este blocat, dupa ce judecatorii au suspendat o etapa importanta in desfașurarea procedurilor de instalare a panourilor fotovoltaice. La cererea unei firme a carei cerere de inscriere in lista instalatorilor autorizați a fost respinsa de Administrația de Mediu, o instanța din Bihor a suspendat publicarea listei. Programul Casa Verde Fotovoltaice a fost […] The post Programul Casa Verde este blocat de judecatori. Ce s-a intamplat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, vineri dimineata, la un tren de calatori cu doua vagoane care circula pe ruta- Arad-Oradea, in judetul Bihor. Cei aproximativ 20 de pasageri au iesit singuri din vagoane. Incendiul a fost unul violent, iar la sosirea forțelor de intervenție, flacarile cuprinsesera tot trenul.…

- Traficul a fost blocat, joi dupa-amiaza, pe un drum național din Bihor din cauza unui TIR care transporta butelii cu gaz metan. Din cel puțin una dintre butelii scapa gaze, iar la fața locului au fost trimise mai multe echipe de intervenție. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al…

- Exploziile de la depozitul de GPL au scos in evidența incompetența și abuzurile comise de Primaria Comunei Crevedia, in privința relației cu locuitorii și a gestionarii banilor publici. Administrația nu a ramas datoare, insa, la capitolul ”circ”. La sfarșitul lunii mai, Primaria a platit pentru organizarea…

- Un barbat si o femeie, sot si sotie, au fost gasiti morti intr-un canal de langa Gura Portitei. Barbatul s-a inecat, iar femeia avea o taietura la gat. Potrivit ”Tulcea Noastra”, cei doi, sot si sotie, erau cazati intr-o locatie pe care trebuiau sa o paraseasca duminica la pranz si sa se intoarca acasa.…

- Un sarpe boa detinut ilegal de o persoana din Dambovita a fost confiscat de Garda de Mediu. Șarpele a fost predat Gradinii Zoologice din Targoviste. The post Șarpe Boa deținut ilegal in Dambovița appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Un autoturism al carui sofer nu a oprit la trecerea la nivel cu o cale ferata, in municipiul Brasov, a fost lovit, joi, de un tren. Șase persoane, intre care și doi copii, primesc ingrijiri medicale. Traficul feroviar este blocat. Accidentul a avut loc la trecerea la nivel cu calea ferata situata in…

- Comisarii Garzii de Mediu care au demarat o ampla actiune de control pe litoral au aplicat noi amenzi, in valoare totala de aproape 900.000, in cea de-a doua zi a actiunii. ”Echipele de comisari din cadrul Garzii Nationale de Mediu au continuat actiunile de inspectie si control pe litoralul Marii Negre…

- Calatoria cu trenul s-a transformat intr-un adevarat coșmar pentru zeci de pasageri care se aflau in trenul București-Budapesta. Seara trecuta, garnitura s-a defectat in zona localitații Șercaia, din județul Brașov, iar oamenii au fost nevoiți sa aștepte ore bune pana cand au fost remediate problemele…