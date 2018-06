Stiri pe aceeasi tema

- Primul eveniment din Romania dedicat preparatelor la grill care si-a propus sa aduca grill-uri din toate bucatariile lumii, si-a atins principalul obiectiv, acela de a prezenta un festival al gratarelor civilizat, curat, cu amenajare speciala si cu atentie la detalii. Chiar daca este un produs mass…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, o mega-poveste, al carei deznodamant i-a indoliat pe bogatașii din țara noastra. Un miliardar ultradiscret care, de azi, ar putea fi poreclit, fara probleme, ”Regele aroganțelor”, a pus mana (printr-un mecanism perfect legal) pe celebra…

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a fost condamnat, miercuri, la sase ani si jumatate de inchisoare pentru mai multe infractiuni de abuz in serviciu privind vanzarea unor terenuri din Mamaia la preturi subevaluate. Mihai Gadea a difuzat la "Sinteza zilei" interviul acordat de Radu Mazare…

- Un nou concept de training, adus in Romania de Dimi Butilca, care este și fondatorul conceptului ”THE Movement”, va face minuni cu corpul tau dupa doar șase saptamani de exerciții. DIMI (Dumitru Butilcă), este fondatorul conceptului “THE MOVEMENT” cat și cel al “DIMI FITNESS” care a introdus și care…

- DIGI SPORT LIVE VIDEO Simona Halep - Viktorija Golubic ONLINE STREAMING in Fed Cup. Echipele de Fed Cup ale Romaniei si Elvetiei joaca sambata si duminica, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in play-off-ul pentru accederea in Grupa Mondiala principala a competiției. In urma cu puțin timp, ”Platinia…

- Directorul unei companii de transport persoane a avut parte de o „surpriza” neplacuta. Acesta și-a pus mainile in cap dupa ce a vazut dezastrul lasat de o clasa de elevi care inchiriase autocarul pentru activitați in programul „Școala altfel”. Imaginea cu gunoaiele lasate in autocare de elevii care…

- Brigitte Sfat nu a mai rezistat și, intr-un acces de furie, a ”denunțat-o” pe presupusa amanta a lui Ilie Nastase. Tanara care i-ar fi stricat casnicia cu fostul tenismen are 24 de ani și este reporter la un post TV. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imagini cu superba…

- Prințul Nicolae și Alina Binder, „Lady Di a Romaniei”, se pregatesc de cununia religioasa. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, publica imagini in premiera cu cei doi miri. Potrivit presei, Prințul Nicolae și Alina Binder au facut deja, in secret, cununia civila, iar in imaginile pe care le publicam…