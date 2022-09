Stiri pe aceeasi tema

- „Incercam sa reconectam Targu-Mureș, la circuitul social, turistic și de afaceri național. Avem ce arata, avem cu ce ne afirma! Targu-Mureș poate fi important!" a anunțat unul dintre fondatorii companiei Cosmin Pop. AirConnect lanseaza zborurile interne, ce vor conecta aeroporturile regionale cu hub-urile…

- Cetatea Medievala din Targu Mureș va gazdui duminica, 21 august, de la ora 14.00, evenimentul aniversar "Azomureș, 60 de ani de poveste". Potrivit organizatorilor, pe scena sunt invitați sa performeze artiști precum Horia Brenciu & HB Orchestra, Adda, Smoothie & The Urbans, Gențiana & Band, Ansamblul…

- Președintele interimar al PSD Mureș, deputatul Dumitrița Gliga, a facut vineri, 29 iulie, o postare pe pagina personala de Facebook, in care i-a felicitat pe toți cei implicați in realizarea proiectului Bazinului Olimpic din Targu Mureș. „ Bazinul Olimpic din Targu Mureș va fi deschis publicului incepand…

- Cosmin Pop, owner-ul ROMUR SA și unul dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari din Transilvania a vorbit pe scena TEDxCornișa, impartașind din invațaturile cultivate de-a lungul vieții. Este bine cunoscut faptul ca datorita investiției sale, una dintre cele mai indragite cladiri din Targu Mureș,…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata: un post de medic veterinar la Centrul de Studii Experimentale și un post de ingrijitor curte la Compartimentul…

- SC Administrator Imobile și Piețe SRL cu sediul in Targu Mureș, strada Cuza Voda nr. 89, organizeaza concurs in data de 15 iulie 2022, ora 10.00, pentru ocuparea unui post de muncitor necalificat, pe durata determinata. Condiții necesare pentru inscriere: studii generale, atestat de paza; Acte necesare:…

- In cadrul ședinței extraordinare a Consiliului local Targu Mureș, convocata in data de 14 iunie, prin votul consilierilor s-a reglementat programul de acces gratuit al publicul in cadrul Complexului de Agrement si Sport « Muresul » si la Bazinul Acoperit Piscina «ing. Mircea Birau» pentru anul 2022,…