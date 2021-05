Programul autobuzelor STB în perioada Paștelui Mijloacele de transport ale STB vor circula dupa un program special de Paște. In perioada 30.04.2021 – 03.05.2021, toate liniile de transport public ale STB vor funcționa cu parcul de vehicule programat corespunzator unei zile de duminica. Program STB in noaptea de Inviere In noaptea de Inviere, serviciul de transport public va fi asigurat de autobuzele liniilor de noapte și cele ale liniei expres 783, precum și de tramvaiele liniilor 1 și 10, conform programului obișnuit. Suplimentar, STB SA va menține in circulație, pe parcursul intregii nopți, tramvaiele liniei 41, care vor circula la intervale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

