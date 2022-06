Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 25 de milioane de tone de cereale sunt blocate in Ucraina și nu pot parasi țara din cauza problemelor de infrastructura și a porturilor blocate de la Marea Neagra, inclusiv Mariupol, a declarat un oficial al agenției ONU pentru alimente, citat de Sky News.

- Cel putin 5,5 milioane de persoane au fugit din Ucraina de la inceputul invaziei Rusiei, la sfarsitul lunii februarie, potrivit ultimelor date furnizate de Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), relateaza CNN. Pe langa cei 5.563.959 de refugiati inregistrati, cel putin 7,7…

- Mai mult de un milion de persoane au fost evacuate din Ucraina in Rusia incepand cu 24 februarie, ziua cand a inceput razboiul, a spus ministrul rus de externe Serghei Lavrov, in declaratii publicate sambata, relateaza The Guardian. Potrivit lui Lavrov, linia telefonica a sediului de coordonare interdepartamental…

- Peste 7,1 milioane de persoane sunt stramutate in Ucraina, fiind nevoite sa iși paraseasca locuințele din cauza razboiului, potrivit celui mai recent raport al Organizației Internaționale pentru Migrație, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Aproape 4,2 milioane de ucraineni si-au parasit tara de la startul ofensivei armatei ruse, la 24 februarie. In ultimele 24 de ore, au plecat din Ucraina aproximativ 40.000 de oameni, a anuntat ONU.

- Zece milioane de persoane au fugit din casele lor in Ucraina din cauza razboiului „devastator” condus de Rusia, a declarat duminica Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru refugiati Filippo Grandi, potrivit News.ro. „Razboiul din Ucraina este atat de devastator incat 10 milioane de persoane au…

- Circa 10 milioane de oameni – reprezentand mai mult de un sfert din populația Ucrainei – au fugit pana acum din locuințele lor din cauza razboiului ”devastator” purtat de Rusia, a declarat duminica Inaltul Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati, Filippo Grandi, citat de AFP și The Guardian. „Razboiul…

- Razboiul Rusiei in Ucraina a provocat creșteri masive ale prețurilor la alimente și energie, care ar putea impinge peste 40 de milioane de oameni in saracia extrema, a declarat Centrul pentru Dezvoltare Globala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…