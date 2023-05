ADID Timiș anunța programul de spalare a pubelelor pentru deșeuri reziduale, activitate realizata de operatorul de salubrizare RETIM Ecologic Service SA. In perioada 22-27 mai 2023, se spala pubele din zona 1 Timișoara, de pe urmatoarele strazi din municipiul Timișoara: Luni: Timișoara, strazile: DR. IOAN MURESAN 1-109, 2-110, SEPIA, VISINULUI, COSMINULUI (Rebreanu – Ioan Muresan), ... The post Programul ADID Timis si RETIM de spalare a pubelelor pentru deșeuri reziduale appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .