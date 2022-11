Programul activitatilor cultural artistice CJ ARGES- 02-09 decembrie 2022

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 1-31 decembrie 2022, Primaria Municipiului Falticeni organizeaza manifestari dedicate Zilei Nationale a Romaniei, comemorarii eroilor Revolutiei din 1989, activitati dedicate Craciunului si Anului Nou, competitii sportive.Pe 1 Decembrie, ora 12,00, la Altarul Eroilor, str. Republicii ...

- Argeș: Seminar “NU abuzului – DA drepturilor copilului” Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Argeș, in colaborare cu Consiliul Judetean Arges, Colegiul National Al Asistentilor Sociali Din Romania (CNASR)– Sucursala Arges, Federatia Internationala a Comunitatilor Educative (FICE),…

- Consiliul Județean Argeș va invita sa participați la activitațile cultural – artistice organizate de catre instituțiile subordonate, in perioada 12 – 18 noiembrie 2022. In acest weekend continua spectacolele din cadrul Festivalului Internațional de Teatru „Liviu Ciulei”. Sambata – 12 noiembrie Ora:…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a lansat marți, programul „Prima Conectare”, care urmarește racordarea a 88.400 de gospodarii la sistemele de apa si canalizare existente, pana in al doilea trimestru din 2026. Familiile cu venituri lunare nete mai mici de 2.550 de lei vor putea solicita o finanțare…

- In comuna Șcheia a avut loc joi, 29 septembrie 2022, o importanta acțiune umanitara organizata de Fundația Nord 2001- Sange pentru Romania, in parteneriat cu Asociația Smart School. Sub sloganul „Together for Ukraine", peste 50 de copii ucraineni, impreuna cu familiile lor s-au ...

- Discuțiile despre cele trei milioane de lei acordați Teatrului Municipal „Maior Gh. Pastia” au intarziat cu peste o ora ședința de joi a Consiliului Local. A fost nevoie de o discuție intre primarul Cristi Misaila și liderii grupurilor politice din Consiliul Local pentru ca repartizarea celor 3,23 milioane…

- DARNICI … Pe 30 septembrie, consilierii barladeni vor discuta si aproba (sau nu) programul activitatilor cultural-artistice si bugetele estimative din luna octombrie. Pentru acestea, din bugetul local se vor scoate 5.500 de lei, pentru invitati, flori, carti publicate, materiale publicitare si coroane.…

- Gentea, la Colegiul „Bratianu”: Felicitari promoției 1972 pentru Jubileu! La mulți ani Colegiului Național „I.C. Bratianu”! Momente emoționante, astazi, in cadrul Colegiului National „Ion C. Bratianu ”, prestigioasa institutie de invatamant a municipiului Pitești, a județului Argeș și a țarii! Promoția…