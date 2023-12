Stiri pe aceeasi tema

- ”Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse apreciaza interesul crescut pe care programele guvernamentale de finantare StudentInvest si FamilyStart le-au generat in randul potentialilor beneficiari, studenti cu varsta intre 18 si 40 ani, respectiv familii cu vasta intre 18 si 45 de ani,…

- Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse a anunțat recent ca a pus in transparența decizionala proiectul de Hotarare privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 1103/2022 pentru aprobarea Programului Social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru…

- Guvernul a adoptat astazi proiectul de lege pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul asistentei sociale si a Legii nr.78 2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania. Guvernul a adoptat proiectul de lege initiat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale…

- Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse informeaza ca, incepand cu 1 noiembrie 2023, vor fi lansate programele naționale de finanțare cu garanția statului și dobanda subvenționata denumite „StudentInvest” și „FamilyStart”. Programele „Family Start” și „Student Invest” sunt disponibile…

- Nici nu și-a reluat bine funcțiile in partid, ca senatorul Gabriela Firea a și sarit cu promisiunile in bani. Gabriela Firea a anunțat, azi, ca a votat, alaturi de grupul senatorilor PSD, legea prin care copiii in risc de abandon, din familii cu posibilitați financiare reduse, sa primeasca un card in…

- Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse si Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati, cu sprijinul UNICEF Romania, a lansat, miercuri la Deva „Campania de promovare a serviciilor sociale specializate pentru victimele violentei de gen”, cu ocazia Zilei Internationale…

- Vești bune pentru mamele minore din Romania. Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse a implementat un nou program prin care tinerele care au nascut inainte de 18 ani, vor primi o bursa lunara in valoare de 700 de lei, daca vor frecventa cursurile la școala.

- Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse din Romania, in colaborare cu Autoritatea Naționala pentru Protecția Copilului și Adopție și Direcțiile Generale pentru Protecția Copilului și Asistența Sociala (DGASPC), e in campanie pana la sfarșitul lunii septembrie.