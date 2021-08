Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul Programului Rabla Clasic 2021, s-au inscris la producatori/ dealeri auto 39.659 persoane fizice si pana in prezent au fost achizitionate 25.340 autovehicule si 175 motociclete, a anuntat, miercuri, Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). ”In cadrul Programului Rabla Clasic 2021,…

