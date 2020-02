Stiri pe aceeasi tema

- Piata asigurarilor a crescut in 2019 cu peste 8%, cea mai mare crestere din ultimele trei decenii, atingand o valoare a primelor brute subscrise de circa 11 mld. lei, potrivit declaratiilor lui Cristian Rosu, vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).Piata asigurarilor…

- Primaria Bistrița a reluat, pentru cea de-a treia oara, procedura de licitație publica pentru achiziția a 10 autobuze electrice, in speranța ca va reuși sa implementeze la Bistrița proiectul finanțat cu fonduri europene ”Linia Verde”. Procedura de achiziție publica a fost reluata la data de 5 februarie,…

- Euro creste, joi, in comparatie cu moneda nationala, in timp ce dolarul american scade. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7790 de lei/unitate, cu 0,04% mai mult fata de miercuri. Dolarul american a scazut, fiind cotat de BNR la 4,3384 de lei/unitate, cu 0,08%…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta a semnat cu firma San Electroterm Grup SRL, care si a adjudecat contractul "Servicii de mentenanta echipamente instalatii de centralizare hibrid Siemens si CED in statia CF Constanta Port Zona Cldquo;. Valoarea contractului este de 423.000…

- Programul „Rabla” incepe in martie iar voucherele pentru mașinile electrice vor creste cu 20%. Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anunțat luni ca programul „Rabla” va demara in luna martie, iar numarul de vouchere va fi de minimum 60.000. Pentru „Rabla Plus” va crește numarul voucherelor cu 20%. „Programul…

- Valoarea proiectelor cu fonduri europene aflate in derulare in municipiul Galati se ridica la suma de aproximativ 700 milioane lei, numai in 2019 fiind incepute investitii de aproape 160 milioane lei, informeaza luni, biroul de presa al Primariei Galati. Potrivit sursei citate, intre lucrarile importante…

- Autoritatile franceze au confiscat saptamana trecuta o cantitate de 373 de kilograme de cannabis disimulat prin incarcatura de salata a unui camion frigorific ai carui soferi, un roman si un spaniol, au comparut luni in fata unui tribunal, relateaza AFP, citat de antena3.ro.Valoarea acestor droguri…

- Valoarea aprobata zilele trecute, de 2.140.226,60 lei, reprezinta suma ramasa de achitat din valoarea totala de 2.635.858 lei, urmand ca restul sa fie virat in perioada imediat urmatoare. Aceste sume au fost achitate deja de Municipiul Reșița in contul creditului accesat pentru achiziția…