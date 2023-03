Stiri pe aceeasi tema

- Programele de inlocuire a mașinilor vechi, Rabla Clasic și Rabla Plus, reincep peste doua saptamani, pe 24 martie. Bugetul a fost majorat, la 1,5 miliarde de lei. In plus, va porni și Rabla Local, programul prin care primariile se implica pentru eliminarea mașinilor poluante.

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a anuntat joi, 9 martie, ca noi sesiuni ale programelor "Rabla Clasic" si "Rabla Plus" vor incepe pe 24 martie ."Cele doua programe beneficiaza de un buget majorat. Totalul bugetului este de 1,5 miliarde (lei, n.r.), anul acesta pentru cele doua…

- PROPUNERE… Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat ca prima de casare din programul Rabla ar putea crește cu 15 %. De asemenea, ministrul a afirmat ca pregatește programele Rabla Clasic, Rabla Plus și Rabla Local, mai ales ca anul trecut s-a redus numarul de mașini second-hand pentru prima data…

- Ministrul Mediului anunta pregatirea programelor Rabla Clasic, Rabla Plus si Rabla Local și spune ca exista bugetul pentru a asigura o crestere cu 15% a primei de casare. Anul trecut s-a redus numarul de masini second-hand pentru prima data dupa multi ani. Ministrul Mediului, Tanczos Barna a anuntat…

- ”Aveti posibilitatea ca pana saptamana viitoare, in sedinta de Guvern, sa veniti cu o informare legata de modul in care putem sa continuam programul Rabla si daca existya, de asemenea, posibilitati pentru modificarea in bine a acestor programe” a spus premierul Nicolae Ciuca. Ministrul mediului a anuntat…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna a anuntat marti, in deschiderea sedintei de Guvern, ca pregateste programele Rabla Clasic, Rabla Plus si Rabla Local, el afirmand ca anul trecut s-a redus numarul de masini second-hand pentru prima data dupa multi ani si ca Guvernul si-a asumat ca va scoate peste 250.000…

- Ministrul Mediului anunta ca a inceput pregatirea programelor Rabla Clasic, Rabla Plus si Rabla Local pentru 2023 și ca exista bugetul pentru a asigura o crestere cu 15% a primei de casare pentru Rabla Clasic.

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat, pentru Agerpres, ca bugetul prevazut pentru panourile fotovoltaice, in 2023, este de trei miliarde lei, bani cu care se vor putea fi finanta peste 150.000 proiecte. Potrivit ministrului, in Romania sunt peste trei milioane de case intabulate si inregistrate…