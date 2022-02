Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a transmis ca incepand de vineri, 4 februarie, persoanele juridice care doresc participarea in cadrul programrlor Rabla Clasic si Rabla Plus vor putea accesa aplicatia informatica pusa la dispozitie de AFM, doar pentru crearea conturilor de utilizatori.

- Rabla Clasic 2022 si Rabla Plus 2022, amanate. Ce trebuie sa stie romanii Programele Rabla Clasic si Rabla Plus incep cu intarziere. Nu din cauza unor probleme de buget, pentru ca anul acesta avem o suma record, de peste 1 miliard 200 de milioane de lei, ci pentru ca ghidurile care reglementeaza…

- Administratia Fondului pentru Mediu a anuntat ca programele Rabla Clasic și Rabla Plus vor demara la data de 8 februarie, 2022. “Ghidurile pentru Programele Rabla Clasic si Rabla Plus 2022 au fost trimise spre publicare in Monitorul Oficial in data de 02.02.2022. Ulterior publicarii se vor lansa Programele…

- Programele "Rabla Clasic" si "Rabla Plus" din acest an vor fi lansate cel tarziu pe data de 8 februarie, a anuntat, joi, pe pagina de Facebook, Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). Programul "Rabla Clasic" din 2022 are la baza acordarea unei tichet in valoare de 6.000 lei pentru o masina…

- Administratia Fondului pentru Mediu a anunțat vineri ca suspenda sesiunile de inscriere in cadrul programelor Rabla Clasic, Rabla Plus și Casa Eficienta Energetic, pentru reorganizarea finanțarii și a bugetelor alocate, potrivit News.ro . „Preocuparea continua a Administratiei Fondului pentru Mediu…

- Administratia Fondului pentru Mediu a decis suspendarea sesiunilor de inscriere in cadrul programelor Rabla Clasic, Rabla Plus si Casa Eficienta Energetic. Motivul: eficientizarea liniilor de finantare. "Preocuparea continua a Administratiei Fondului pentru Mediu este de a imbunatati programele de finantare,…

- Anunt al Administratiei Fondului pentru Mediu cu privire la programele Rabla Clasic, Rabla Plus si Casa Eficienta Energetic. Administratia Fondului pentru Mediu a decis suspendarea sesiunilor de inscriere in cadrul programelor Rabla Clasic, Rabla Plus si Casa Eficienta Energetic pentru o eficientizare…

- Administratia Fondului pentru Mediu a decis suspendarea sesiunilor de inscriere in cadrul programelor Rabla Clasic, Rabla Plus si Casa Eficienta Energetic pentru o eficientizare a liniilor de finantare, informeaza institutia printr-un comunicat transmis vineri AGERPRES. ‘Preocuparea continua a Administratiei…