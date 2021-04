Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat, luni, ca programul-pilot privind reluarea spectacolelor in sali ar putea include mai multe variante, urmand sa se stabileasca in ce masura se va impune purtarea mastii de protectie sanitara, propunerea fiind ca persoanele vaccinate anti-COVID sa nu…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, joi, ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate aproape 57.000 de persoane, fiind inregistrate 185 de reactii adverse, cele mai multe la serul AstraZeneca. Potrivit CNCAV, in ultimele 24 de ore…

- Untold sau Neversea ar putea fi organizate in aceasta vara cu o serie de reguli clare. Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, propune ca accesul spectatorilor la evenimentele in aer liber sa se poata face in baza unei adeverinte de vaccinare impotriva COVID 19, a unui test negativ sau a unui document…