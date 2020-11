Stiri pe aceeasi tema

- Țarile europene par a fi dependente in acest moment de programele comunitare de relansare economica. Chiar daca incertitudinile și riscurile pentru economiile UE raman ridicate, ca urmare a noului val al pandemiei COVID-19 care presupune cheltuieli sanitare sporite și genereaza un impact mai pregnant…

- Michael Osterholm, un reputatul medic epidemiolog, a anuntat apogeul dezastrului cauzat de pandemia de COVID-19 in "urmatoarele 6-12 saptamani, care vor fi cele mai lungi si intunecate momente de la raspandirea virusului". De asemenea, specialistul a mai dat o veste rea: un vaccin pentru COVID-19…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, la Iasi, ca modul de comunicare al autoritatilor romane privind evolutia in tara a pandemiei de COVID-19 este in standardul european. "Comunicam asa cum comunica toate tarile europene. Noi nu avem un mod de comunicare diferit. Acesta e un mod…

- Premierul a anuntat ca Romania va reintroduce restrictii pentru persoanele care vin din tari care au un nivel de infectare superior - cei care stau mai putin de trei zile trebuie sa prezinte un test negativ, iar ceilalti intra in carantina cu posibilitatea testarii in a cinea zi.

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca Romania va reintroduce restricții pentru persoanele care vin din țari care au un nivel de infectare superior - cei care stau mai puțin de trei zile trebuie sa prezinte un...

- Autoritațile din intreaga lume au luat masuri sau se pregatesc pentru acestea, in așteptarea unui al doilea val al pandemiei de coronavirus. Daca, de exemplu, Israelul a decis sa reimpuna carantina la nivel național, in Anglia, de luni, a intrat in vigoare o restrictie stricta privind adunarile la care…

- Numarul total al imbolnavirilor de Covid-19 a ajuns duminica la 25.170.439, din care 846.792 de decese și 17.510.604 de pacienți vindecați, potrivit worldometers.info. Fostul comisar european pentru comerț și fost șef al Organizației Mondiale a Comerțului, Pascal Lamy, acuza faptul ca unele state au…

- Papa Francisc a afirmat,miercuri, in timpul audientei sale saptamanale, ca pandemia de COVID-19 ar trebui sa reprezinte o oportunitate pentru a construi o societate mai echitabila si mai ecologista. Afirmația qa venit in contextul in care tot mai mulți oameni din țarile afectate de noul coronavirus…