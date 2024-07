Elevii care incep clasa a VIII-a pe 9 septembrie 2024 vor invața la liceu dupa programe școlare și manuale noi, vor avea planuri-cadru noi și vor da un Bacalaureat cu cel puțin 5 probe scrise și 4 probe de competențe, dintre care doua la cate o limba straina, potrivit legii educației 198/2023, noteaza Edupedu.ro. Elevii care […] The post Programe școlare noi și Bacalaureat cu cel puțin 5 examene scrise și 4 de competențe pentru elevii care trec clasa a VIII a appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .