Programe de internship & trainee la cel mai mare maraton de cariere al primaverii In prima jumatate a anului 2020 se anunta numeroase oportunitati de cariera. O noua editie a celui mai important proiect national Internship & Trainee Marathon revine in perioada februarie - mai 2020 si va aduce in atentia studentilor si proaspat absolventilor din toate centrele universitare din Romania cele mai noi programe de internship, trainee, graduates, stagii de practica si joburi entry - level.



