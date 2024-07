Programe atractive și oportunități unice oferite de cea mai importantă universitate din regiunea de vest. Un prim bilanț al admiterii la UVT In anul 2024, Universitatea de Vest din Timișoara propune candidaților din intreaga țara și din strainatate programe atractive și oportunitați unice de dezvoltare a competențelor pentru viitoarele lor cariere. Oferta UVT din vara anului 2024, la cele unsprezece facultați, consta din 82 de programe de studii universitare de licența și 102 programe de studii universitare […] The post Programe atractive și oportunitați unice oferite de cea mai importanta universitate din regiunea de vest. Un prim bilanț al admiterii la UVT appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Vest din Timișoara a caștigat un nou proiect de cercetare numit CIRCUZEN, in domeniul economiei circulare, in cadrul competiției RESCI-ECO lansata in acest an de Agenția Universitara a Francofoniei. Proiectul, care are durata de desfașurare de un an (termen – 31 august 2025), a fost…

- Luni, 8 iulie 2024, incepe admiterea la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau care se realizeaza prin inscriere online, pe platforma www.admitere.ub.ro și la sediile celor 5 facultați. Oferta educaționala a universitații cumuleaza 35 de programe de studii universitare de licența, 26 de programe…

- Viitorii studenți ai Universitații de Vest din Timișoara (UVT) au inceput deja procesul de admitere, prin intermediul platformei online special creata pentru a face inscrierea cat mai facila – admitereonline.uvt.ro. Peste o mie de candidați și-au creat deja cont pe aceasta platforma de admitere…

- UVT pune la dispoziția elevilor din intreaga țara, in mod gratuit, servicii permanente de consiliere individuala in cariera. Platforma YTM este o platforma de testare psiho-vocaționala dezvoltata de Universitatea de Vest din Timișoara, adresata elevilor din intreaga țara, prin care aceștia iși pot analiza…

- UVT pune la dispoziția elevilor din intreaga țara, in mod gratuit, servicii permanente de consiliere individuala in cariera. Platforma YTM este o platforma de testare psiho-vocaționala dezvoltata de Universitatea de Vest din Timișoara, adresata elevilor din intreaga țara, prin care aceștia iși pot analiza…

- Universitatea de Vest din Timișoara are bucuria sa anunțe organizarea festivitaților prilejuite de aniversarea celor 80 de ani de la inființare, in perioada 23-25 mai 2024, context in care comunitatea academica a UVT reia seria evenimentelor memorabile, dedicate comunitații timișorene, sub un generic…

- Vizita delegației Asociației Piețelor Croate, condusa de Niko Pervan – președinte și Miljenko Ernoic – secretar, la Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara și Piețe24 a fost o ocazie importanta pentru comunitatea producatorilor noștri. Discuțiile s-au concentrat pe susținerea…

- De Ziua Naționala a Tineretului, Universitatea de Vest anunța dezvoltarea primelor programe de licența și masterat din domeniul tineretului. Alaturi de instituții și fundații care au activitatea centrata pe zona de tineret, UVT anunța ca va pune la dispoziție aceste programe de studii in premiera naționala.