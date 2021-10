Stiri pe aceeasi tema

- Decizia autoritaților cu privire la inchiderea școlilor atunci cand rata de incidența va atinge 6 la mia de locuitori este pusa acum sub semnul incertitudinii, mai ales ca nimeni nu se aștepta ca aceasta limita sa fie atinsa intr-un timp atat de scurt. In acest context, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu,…

- Germania doreste sa doneze 100 de milioane de doze de vaccinuri anti-COVID-19 in beneficiul campaniei de inoculare pe plan international pana la sfarsitul acestui an, a anuntat ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, in urma unei intruniri ministeriale organizate in marja summitului G20, care va…

- ​Dan Petrescu este oficial noul antrenor al echipei CFR Cluj. "Bursucul" a declarat, joi, în conferinta de presa în care a fost prezentat, ca îi va fi mult mai greu decât în primul sau mandat la formatia ardeleana."Parca nici nu am plecat de aici.…

- Pandemia a creat un nou tip de turist, turistul care lucreaza "de la distanta" dintr-o destinatie exotica. Un sejur remote in Madeira poate incepe de la 1.500 euro de persoana si include cazare si transport, in Zanzibar pretul porneste de la 2.000 euro de persoana, si in Republica Dominicana de la 2.200…

- Pandemia a creat un nou tip de turist, turistul care lucreaza ”de la distanta” dintr-o destinatie exotica. Un sejur remote in Madeira poate incepe de la 1.500 euro de persoana si include cazare si transport, in Zanzibar pretul porneste de la 2.000 euro de persoana, si in Republica Dominicana de la…

- In cursul dimineții de astazi, 23 august 2021, au mai fost confirmate inca 13 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.425. In intervalul 22.08.2021 (10:00) – 23.08.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 13 decese (5 barbați și 8 femei), ale unor pacienți…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca ordonanta privind interventia in cazul ursilor semnalati in zone locuite este doar o picatura si ca, pentru a rezolva problema, trebuie elaborat un plan de management pe termen…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca ordonanta privind interventia in cazul ursilor semnalati in zone locuite este doar o picatura si ca, pentru a rezolva problema, trebuie elaborat un plan de management pe termen…