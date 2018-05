Programati pentru muzica: ZiBand, trupa companiei Zitec, care canta melodii cu versuri inspirate din viata de corporatist

Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața de muzica populara, Maria Butaciu, este in coma. Artista a fost internata de urgenta la Spitalul Floreasca din Bucuresti dupa ce a suferit un accident vascular. Medicii se lupta pentru a-i salva viata,...

- Nicio companie in afara Google de nu are obiceiul de a lansa atat de multe servicii similare pe care apoi sa le inchida. Se pare ca Google Play Music si YouTube Music vor fi urmatoarele „victime”, pentru a face loc unui serviciu nou de streaming numit YouTube Remix. Lansarea acestui serviciu ar trebui…

- Premii peste premii, mai mult de cinci miliarde de vizualizari pe YouTube si un succes istoric. Luis Fonsi a reusit sa cucereasca mapamondul cu piesa "Despacito" si sa isi surprinda fanii cu o colaborare inedita, alaturi de Selena Gomez, pentru piesa "Echame La Culpa".

- Ce viata duce Iulia Vantur in India si de ce ii este dor de Romania Iulia Vantur s-a mutat in India in urma cu multi ani si, prin prisma presupusei relatii cu actorul Salman Khan, dar si prin talentul sau, a devenit cunoscuta si a intrat in showbiz-ul de la Bollywood. A aparut in filme, in emisiuni…

- Acum este unul dintre cei mai cunoscuti artisti din tara, dar ce meserie a avut inainte de sa devina celebru, nu stie nimeni. Uddi a povestit in exclusivitate, la Antena Stars, cum a ajuns el atat de cunoscut dar si cine l-a incurajat.

- Autor a catorva zeci de melodii, multe aflate in istoria muzicala romaneasca, Gheorghe Gheorghe a renunțat sa mai cante public marele sau succes ”Vei fi icoana mea”. Decizia pe care a luat-o are o justificare emoționanta. Melodia, pe care a lansat-o in urma cu 20 de ani, i-a fost facuta cadou fiicei…

- Alexandru Francu, fondatorul Paraziții, iși face trupa de fete. Revine in muzica dupa 15 ani petrecuți departe de showbiz, ani in care s-a ocupat exclusiv de afaceri. Alexandru Francu, “tatal” trupei Paraziții, absolvent al ANEFS, a devenit un prosper om de afaceri. Insa cum prima dragoste nu se uita…

- La ora 7 isi incepe ziua la spitalul Fundeni, dar prefera sa se trezeasca la 5, asa mai prinde cate o ora de citit. Este medic, in ultimul an de rezidentiat, iar cea mai mare parte a zilei o petrece in spital. Uneori si doarme acolo.