Programări on-line pentru testarea Covid-19 O platforma special dedicata iși pune la dispoziție gratuit serviciile, prentru clinicile care efectueaza astfel de testari. Administratorii platformei on-line Ziora, dedicata administrarii programarilor, dar și a intregii afaceri, au anunțat ca ofera abonamente gratuite pe o perioada de trei luni clinicilor medicale ce efectueaza teste pentru determinarea infecției cu noul coronavirus. Clienții platformei […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din acest an al celui mai important eveniment de shopping - Black Friday - a stat sub semnul pandemiei, aducand schimbari neașteptate in comportamentul cumparatorilor. Platforma online BLACKFRIDAY.ro , site-ul oficial al Black Friday Romania, a adunat date referitor la evenimentul care a avut…

- Spitalul municipal din Aiud va deveni spital destinat exclusiv bolnavilor de COVID. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a spus miercuri, la Alba Iulia, ca a evaluat impreuna cu autoritatile locale capacitatea ”de act medical in judetul Alba”.

- Administratorii unui club de langa Ploiesti, amendati cu 10.000 de lei dupa ce in spatiul public au aparut imagini filmate in noaptea de sambata spre duminica, in care numerosi tineri petreceau, in clubul situat in apropierea unei ape, fara a pastra distantarea fizica si nici alte masuri de prevenire…

- Ministrul Sanatații a spus, miercuri dimineața, ca Romania ia in calcul sa introduca testarea obligatorie a persoanelor care vin din strainatate, propunerea urmeaza sa fie facuta Comitetului Național pentru Situații de Urgența.

- Spania a inceput prima testare pe oameni a unui vaccin anti-Covid. Doua spitale din Madrid executa procedura pe 150 de voluntari. Vaccinul este produs de compania Janssen, din cadrul Johnson & Johnson.Spitalele La Paz si La Princesa din Madrid au inceput sa administreze vaccinul la care…

- Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou" Suceava efectueaza, incepand cu data de 9 septembrie a.c., teste pentru diagnosticarea Covid-19 și la cerere, contra cost. Testarea la cerere se face atat la solicitarea persoanelor fizice, cat și juridice (firme, instituții etc). ...

- Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou" Suceava efectueaza, incepand cu data de 9 septembrie a.c., teste pentru diagnosticarea Covid-19 și la cerere, contra cost. Testarea la cerere se face atat la solicitarea persoanelor fizice, cat și juridice (firme, instituții etc). ...

- Primarul Cosmin Necula a decis sa se autoizoleze, dupa ce colega sa de la Pro Romania, dr. Aurelian Țaga, a fost testata pozitiv cu COVID-19. Pe Facebook, primarul Bacaului a precizat ca echipa de campanie a respectat toate regulile, iar dr. Aurelia... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.