Programa încărcată şi birocraţia, printre nemulţumirile profesorilor Cadrele didactice au mult mai multe nemultumiri legate de locul de munca decat cele legate de salarizare. Programa incarcata sau inadaptata, obligatii birocratice, sprijin scazut de la nivelul Ministerului Educatiei si insuficiente dotari digitale pentru scoli sunt probleme indicate de catre profesori ca principale obstacolele in calea performantei, releva un sondaj World Vision. Conform organizatiei, 96% dintre profesorii chestionati au afirmat ca isi doresc sa fie consultati prin chestionare privind decizii in domeniul educatiei scolare (75% in mare masura si 21% in masura medie). Pentru a raspunde… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

