Stiri pe aceeasi tema

- Perioada de inscriere la Bacalaureat 2023, prelungita. Ministerul Educației anunța modificari in programul inițial ce viza probele stabilite pentru luna iunie. Acest lucru nu afecteaza, insa, calendarul de desfașurare a probelor de evaluare a competențelor sau a probelor scrise, au precizat reprezentanții…

- Programa Romana Bac 2023. Absolvenții claselor a XII-a vor susține proba scrisa la Limba și literatura romana pentru Bacalaureat 2023 pe data de 26 iunie. Aflați in randurile urmatoarea care este programa pentru disciplina Limba și literatura romana Bac 2023. Programa Romana Bac 2023 Proba Limba și…

- Rezultate Bac Olimpici 2023. Sesiunea speciala pentru olimpici a examenului de Bacalaureat 2023 a inceput pe data de 15 mai, cu proba scrisa la Limba și literatura materna. Inscrierile au avut loc in zilele de 11 și 12 mai 2023, iar probleme se vor desfașura in perioada 15-25 mai. Aflați in randurile…

- Programa pentru Fizica la Bac 2023 este prevazuta in Ordinul ministrului Educației 5.242/2022, revenindu-se astfel la programa de dinainte de pandemie. Descopera care este materia de studiu la disciplina fizica pentru Bacalaureat 2023.Programa Fizica Bac 2023 - statutul disciplineiFizica are in cadrul…

- Programa la Romana pentru Bac 2023 este, potrivit Minitserului Educației, cea de dinainte de pandemie. Elevii claselor a XII-a vor susține proba scrisa la limba și literatura romana pentru Bac 2022 pe data de 26 iunie.Programa Romana Bac 2023 - statutul disciplineiPotrivit Ministerului Educației și…

- Elevii claselor a XII-a au vor susține intre 27 și 30 martie 2023 simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat 2023. Rezultatele sunt analizate la nivelul fiecarei unitați de invațamant atat cu elevii, parinții, cat și la nivelul consiliului profesoral. Iți prezentam subiecte simulare BAC…

- Incepand de luni, 20 martie, elevii claselor a VIII-a vor susține simularile la Evaluarea Naționala 2023. In acest context, ministerul Educației a publicat joi un ghid cu informații despre aceste examinari. Acestea vin in sprijinul elevilor care, in curand vor susține primul examen important din viața…

- Bacalaureatul a tot fost modificat dupa Revoluția din 1989, astfel ca foarte multe generații au avut examene ale maturitații diferite. De data aceasta, examenul de Bacalaureat ar putea fi schimbat din nou. Așadar, care este disciplina neasteptata care ar putea deveni proba la Bacalaureat. Ce i s-a cerut…