Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca schimbarile implementate in educatie de anul scolar viitor sunt „masuri care clarifica si pregatesc” modificari de substanta in sistemul de educatie, modificari care se vor face prin noi legi ale invatamantului preuniversitar si superior, dar si prin…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat luni schimbarile majore din sistemul de invatamant. Mediile semestriale si tezele vor fi eliminate, astfel ca va fi necesara o singura medie generala la finalul anului scolar. In plus, „profesorii vor avea mai multa autonomie in scopul unei evaluari ritmice…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, luni, ca s-a stabilit renunțarea la mediile semestriale si la teze in invațamantul preuniversitar, urmand sa existe o singura medie generala la finalul anului. ”La acest moment este in curs de finalizare intalnirea Comisiei pentru Dialog Social (…) pentru…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca, marti, Regulamentul de functionare a invatamantului preuniversitar va fi publicat marti in Monitorul Oficial, principalele modificari fiind ca se renunta la mediile si tezele semestriale, urmand a exista o singura medie generala la finalul anului. "La…

- Activitațile online in universitați, reglementate prin modificari in Legea educației. Alte masuri decise de Guvern Guvernul a aprobat joi modificarea Legii Educației, astfel incat sa fie reglementate și cursurile online in universitați, așa cum s-a procedat temporar in perioada pandemiei. Ministrul…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca anul acesta nu vor fi schimbari pentru elevi la examenele nationale, dar se va face o ”administrare de tip pilot” a examenelor in doua județe.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca cei care vor intra in clasele a IX-a si a V-a in anul scolar urmator vor intra pe un altfel de sistem, care este rezultatul consultarilor in Programul ”Romania Educata”, iar rezultatele se vor vedea abia in 2027, dupa primul ciclu de patru ani. Sorin…

- Se renunța la semestre și trimestre și se introduce un sistem cu 5 module și 5 vacanțe. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, miercuri dupa-amiaza, noua structura a anului școlar.