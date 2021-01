Stiri pe aceeasi tema

- Experiența ultimelor zile ne-a aratat ca foarte multi oameni au vizitat statiunea Sugas Bai si in timpul saptamanii, nu doar in weekend, mai ales datorita faptului ca ambele partii de schi pot fi acum folosite de fanii sporturilor de iarna. Pentru a evita aglomerația, municipalitatea extinde cursele…

- Directia de Finante Publice Municipale a operat mai multe schimbari din aceasta saptamana, atat in ceea ce priveste programul institutiei, cat si plata unor taxe. In ceea ce priveste programul la sediul Finantelor Locale din strada Oltului nr.2, acesta a fost prelungit pana la ora 18:00 in fiecare zi…

- Partia mica de schi din statiunea Sugas-Bai, aflata in apropierea municipiului Sfantu Gheorghe, a fost pusa in functiune, iar vineri se va deschide si partia de schi din orasul Intorsura Buzaului. Potrivit reprezentantilor Primariei Sfantu Gheorghe, in urmatoarele zile va fi pusa in functiune si partia…

- Societatea de salubritate TEGA SA anunța ca in perioada sarbatorilor de iarna activitatea se va desfașura dupa un program special. Potrivit Biroului de presa al TEGA, colectarea deșeurilor se face dupa programul normal, pe toata perioada sarbatorilor. Piața agroalimentara va funcționa dupa program normal…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe vor demara un program de reabilitare si modernizare a lifturilor din municipiu, fiind dispuse sa cofinanteze si instalarea acestora in cateva scari de bloc construite inainte de 1989, care au ramas fara ascensoare. „Am avut o prima runda de intalniri cu reprezentanti…

- In primele zece luni ale acestui an, pe piața imobiliara din Covasna s-a inregistrat o scadere a numarului de tranzacții. Cu toate ca la nivel național trendul este crescator, numarul de tranzacții fiind cu circa 5% mai mare decat anul precedent, in Covasna procentul este cu aproape 15% mai mic. Pe…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a declarat joi ca la nivelul ministerului a fost gasita solutia pentru acoperirea celor peste 22.000 de solicitari din partea IMM-urilor privind programul de granturi pentru capital de lucru. „Sunt, intr-adevar, 22.226 de solicitari care au venit din partea…

- Precizam ca potrivit surselor oferite de Sfanta Traditie a Bisericii Ortodoxe arhanghelii reprezinta conducatorii cetelor de ingeri, avand aripi si purtand sabii, drept simbol al biruintei asupra raului. Mai mult decat atat, ei sunt calauzele sufletelor celor adormiti in drumul spre Rai. Exista sapte…