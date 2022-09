Program strategic de dezvoltare a infrastructurii Aeroportului Internaţional ”Mihail Kogălniceanu” Constanţa, adoptat joi de Guvern ”A fost aprobat programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Societatea Nationala Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta pentru perioada 2022-2030. Aeroportul este clasificat ca aeroport strategic international. Vor fi realizate investitii substantiale pentru a moderniza infrastructura, pentru a adapta aceasta infrastructura la noile tipuri de aeronave, atat civile cat si militare, oferind facilitati, capacitati de alimentare, configuratii de parcare, platforme si servicii pentru noile generatii de aeronave care vor utiliza acest aeroport important”, a anuntat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

