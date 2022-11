Program STB de 1 decembrie. Ce trasee vor fi modificate de Ziua României Program STB de 1 decembrie. Ce trasee vor fi modificate de Ziua Romaniei. Noi modificari anunțate de STB in timpul minivacanței de 1 decembrie. Conform ultimelor informații, traseele a sapte linii de autobuz din zona vor fi modificate in jurul zilei de 1 decembrie. Program STB de 1 decembrie. Ce trasee vor fi modificate de Ziua Romaniei Totodata, statia “Arcul de Triumf” va fi mutata temporar, potrivit unui comunicat de presa al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov (TPBI). Astfel, statia de autobuz “Arcul de Triumf” (aferenta liniilor 131, 331, 331B,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

