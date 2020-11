Program special in institutiile publice in mini-vacanta de 1 Decembrie! (Social)

Stiri pe aceeasi tema

- Incercarile de frauda inregistrate la nivel global au crescut cu 35%, in timpul pandemiei de COVID-19, releva rezultatele unui studiu de specialitate, publicat de SAS, cu ocazia Saptamanii Internationale de Constientizare a Fraudei, informeaza AGERPRES . “Din perspectiva monitorizarii tranzactiilor…

- Social-democrații incearca sa confiște, cu o luna inainte de alegeri, inițiativa USR „Fara penali” și sa o adopte in regim de urgența in Parlament, dupa ce se așternuse pe ea praful timp de doi ani, timp in care doar social-democrații o puteau debloca. De ce face partidul lui Marcel Ciolacu acest lucru…

- Violeta Alexandru a anunțat vineri masuri importante legate de munca de la domiciliu, care vor avea urmari in special pentru salariații de la stat. Ministrul Muncii a vorbit, indirect, de taierea sporurilor pentru bugetari in condițiile in care aceștia vor lucra de acasa in perioada urmatoare, in contextul…

- Social-democrații care au inițiat proiectul de modificare a Legii 544/2001 iși vor retrage semnaturile, PSD nesusținand aceasta inițiativa: „Nu e o prioritate”.„Referitor la propunerea legislativa privind modificarea legii 544, PSD nu susține aceasta inițiativa. Semnatarii din partea PSD iși…

- PSD a anunțat ca parlamentarii care au semnat proiectul de lege care modifica legea 544/2001 privind accesul la informațiile publice, își vor retrage semnaturile. Social demcrații spun ca inițiativa legislativa nu este o prioritate în acest moment. Și deputatul PNL Florin Roman a anunțat…

- "Este in analiza posibilitatea implementarii in curand a masurii suspendarii activitatii agentilor care nu respecta reglementarile, cel putin 30 de zile de la momentul constatari abaterii”, a anuntat luni seara secretarul de stat din MAI Raed Arafat la finalul sedintei in care Comitetul National pentru…

- n institutiile cu personal platit din fonduri publice trebuie sa afiseze salariile lucratorilor n data limita a fost 30 septembrie n nerespectarea atrage amenzi de pina 10.000 de lei n Institutiile publice trebuie sa afisese la sediul si pe pagina de internet salariile bugetarilor, de doua ori pe an,…

- Unitatile din Brasov sunt pregatite pentru a-i intampina pe copii, dar pana in 31 august, Primaria nu a primit ordinul comun al Ministerului Sanatatii si Ministerului Educatiei Oficial, cresele publice trebuiau deschise din data de 1 septembrie, cu respectarea unor masuri de reducere…