Program special de donare de sânge Locuitorii județului Gorj sunt invitați sa doneze sange. Centrul de Transfuzie Sanguina Targu Jiu duce o lipsa acuta de sange la toate grupele. Cererea din partea spitalelor din județ și nevoile unitaților medicale din țara sunt ridicate, data fiind și criza medicala. „Doneaza sange, fii generos! Sangele este o resursa naționala; donarea de sange este un act voluntar, anonim și neremunerat. Sambata, 31 octombrie 2020, ii așteptam pe toți cei care doresc sa doneze sange, la sediul nostru, intre orele 8.00 – 11.00, mai ales pe cei pe care programul incarcat de lucru din timpul saptamanii i-a impiedicat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

