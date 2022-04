Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) este subfinantata in raport cu importanta sa si cu activitatea de amploare pe care o deruleaza si s-a ajuns in situatia in care inspectorii merg la controale cu mijloacele de transport in comun si filmeaza cu telefoanele personale, din lipsa…

- De pe C.D. Loga s-a anunțat oficial inchiderea traficului rutier pe un tronson de pe Calea Bogdaneștilor. Șantierul va permite accesul in zona doar roților utilajelor de construcție pentru șapte luni.

- 5.140 de noi cazuri de COVID-19 s-au inregistrat in Romania in ultimele 24 de ore, cu aproape 3.000 de cazuri mai mult decat in ziua precedenta, a anunțat marți medicul epidemiolog Adriana Pistol, secretar de stat in Ministerul Sanatații. “Creșterea nu este una foarte mare, dar este semnificativa”,…

- Mai mulți controlori și bilete la preț aproape dublu, acesrea sunt singurele masuri pe care actuala administrație le poate furniza pentru transportul in comun din Timișoara. Asta pentru ca Ruben Lațcau, pus viceprimar de gruparea condusa de Dominic Fritz, e convins ca majoritatea timișorenilor calatoresc…

- De joi, 17 februarie, mijloacele de transport in comun din orașul nostru au devenit mai bine supravegheate. Crește numarul de controlori, crește și intensitatea și frecvența controalelor. Primaria se așteapta ca numarul blatiștilor prinși sa creasca.

- Plata calatoriei cu cardul bancar direct in vehicule va fi posibila in toate mijloacele de transport in comun in perioada urmatoare in conditiile in care, pana acum, aceasta facilitate era disponibila doar in autobuzele noi. „Plata cu cardul bancar este cea mai simpla si rapida modalitate…