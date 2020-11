Program prelungit pentru contribuabili la camera 12 a Primăriei Timișoara Primaria Timișoara anunța ca, incepand de luni, 9 noiembrie, programul cu publicul al Serviciului Relaționare Directa cu Cetațenii, respectiv camera 12, va incepe la ora 8:00 și va fi prelungit pana la ora 20:00. Masura a fost luata in contextul pandemiei de COVID-19 și ca urmare a recomandarii generale de reducere a contactelor fizice directe […] Articolul Program prelungit pentru contribuabili la camera 12 a Primariei Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

