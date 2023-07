Stiri pe aceeasi tema

- Atenție, șoferi! Se lucreaza pe Transfagarașan. In zilele urmatoare se efectueaza lucrari de reparații pe mai multe sectoare de pe DN7C – Transfagarașan, tronsonul Balea Cascada – Balea Lac. Citește și: Justiția din Italia a decis predarea fostului ministru Darius Valcov autoritaților din Romania CNAIR…

- Radu-Valeriu Perianu, prefectul județului Argeș, anunța ca a fost redeschisa circulația pe Transfagarașan, pe o singura banda și ca se lucreaza in continuare. Atenție, insa, conform unei informari de ultim moment, zona de nord a județului Argeș va fi, din nou, vizata de o avertizare meteo incepand cu…

- Celularul fostei inchisori Pitești va deveni monument istoric in aceasta vara, ordinul de clasare a intregului complex al Inchisorii Pitești fiind publicat in urmatoarele saptamani. In ședința Consiliului Local al Primariei Pitești de joi 29 iunie, Primaria a decis sa-și exercite dreptul de preempțiune…

- De astazi, 29 iunie 2023, zona de agrement din parcul Ștrand a fost dotata cu 10 hidrobiciclete (6 hidrobiciclete cu 3 locuri tip Donald și 4 hidrobiciclete cu 4 locuri tip Cars) pe care municipalitatea piteșteana le ofera cetațenilor spre inchiriere, prin Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului…

- Andrew Tate a criticat dur BBC pentru incercarile de a-l "defaima", dupa ce a acordat primul sau interviu postului de televiziune de cand a fost reținut pentru acuzații de trafic de sex. Tate a respins in mod repetat intrebarile BBC cu privire la acuzațiile de viol, trafic de persoane și exploatare…

- Mihai Stoica a anuntat ca Gigi Becali le-a prelungit contractele lui Coman, Olaru si Tarnovanu. Managerul general de la FCSB a dezvaluit ca cei 3 jucatori si-au prelungit contractele pe o perioada de 5 ani. Gigi Becali a dat o lovitura de proportii. Le-a prelungit contractele jucatorilor pe care viseaza…

- Primaria a relansat licitatia pentru achizitia unei tabele de marcaj pentru stadionul „Emil Alexandrescu". Valoarea contractului se ridica la aproape 600.000 lei, fara TVA, cost in care sunt incluse si montajul si punerea in functiune. Cu o suprafata de circa 52 mp, tabela de marcaj va avea dimensiunile…