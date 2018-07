Sambata, 28 iulie, șeful Direcției Generale de Pașapoarte, comisar-șef de poliție Toanca Mirel, a susținut o declarație de presa, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, cu privire la masurile luate pentru eficientizarea activitații de eliberare a documentelor de calatorie. „Avand in vedere ca a trecut o saptamana de la data intrarii in vigoare a reglementarilor legislative referitoare la regimul liberei circulații a cetațenilor romani in strainatate, respectiv 20 iulie, vreau sa va prezint impactul acestora și masurile dispuse pentru eficientizarea activitații de eliberare a pașapoartelor…