- Sambata, ora 15.00, CSU Alba Iulia – Corvinul Hunedoara | Studenții, examen sever cu liderul Sambata, la ora 15.00, pe “Cetate” in ultima runda a sezonului regular din Seria 9, poposește liderul Corvinul Hunedoara (49 de puncte). Gruparea de langa furnale continua marșul spre barajul de promovare, cu…

- Alexandru Șai, fost portar la Metalurgistul Cugir, Unirea Alba Iulia și Tarnavele Blaj, a trecut la cele veșnice, la doar 64 de ani. Chinuit in ultimii ani de viața de probleme de sanatate, Alexandru Șai (foto, randul de dus, stanga) a parasit mult prea devreme aceasta lume. De profesie polițist, fostul…

- ACS Tg. Mureș – CSU Alba Iulia, duelul vecinelor de ierarhie, cu probleme de efectiv pentru studenți Penultima runda a sezonului regular din Liga 3 (a doua etapa din 2023), aduce un duel incins pe “Cetate”, maine, cu miza un loc in play-off-ul Seriei 9, cu CSM Unirea Alba Iulia in rol de gazda. Celelalte…

- Dupa o pauza de mai bine de 3 luni, seria a 9-a din Liga III, in care se afla 4 formații din județul Alba, se reia cu ultimele 3 etape din sezonul regular. Metalurgistul Cugir, Unirea Alba Iulia și Universitatea Alba Iulia inca lupta pentru accederea in play-off, in timp ce CS Ocna Mureș este pe ultima…

- De luni dupa-amiaza, CSM Unirea Alba Iulia se va deplasa la Zlatna, pentru un cantonament centralizat de 3 saptamani, pregatirea din aceasta perioada desfașurandu-se pe „Cetate”. Sub comanda antrenorului Marcel Rusu sunt prezenți și tinerii Doda, Borza și Radoi-Ionaș (Under 17), Oneț, Sebaș (obișnuiți…

- CS Universitatea Alba Iulia, clasata pe poziția a 6-a a Seriei a IX-a din Liga 3 dupa 15 etape, din postura de nou-promovata, este cea mai grabita combatanta din Alba. Astfel, CS Ocna Mureș va incepe pregatirea in 18 ianuarie, iar celelalte doua conjudețene, Metalurgistul Cugir și CSM Unirea Alba Iulia,…