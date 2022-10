Program Pelerinaj Sfantul Dumitru 2022. Cate zile dureaza pelerinajul la moaștele Sfantului Dimitrie Basarabov, ale carui moaște se afla la Catedrala Patriarhala din București? Tot ceea ce aveți de facut, pe zile. In fiecare an la data de 27 octombrie are loc sarbatoarea Sfantului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor. Biroul de Presa al Patriarhiei Romane a transmis un comunicat in care anunta programul pelerinajului la Sfantul Dimitrie cel Nou. Pelerinajul la moaștele Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou va avea loc in perioada 22-28 octombrie 2022. Credincioșii care vin in București, ca sa…