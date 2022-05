Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat de presa transmis de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), Guvernul Romaniei a avizat, miercuri, Programul Operational Regional al Regiunii Vest pentru exercitiul financiar 2021-2027. In premiera, Regiunea Vest devine astfel prima din cele opt regiuni din Romania…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o avertizare cod galben de inundații pentru rauri din județele Alba, Arad, Argeș, Bihor, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Dambovița, Hunedoara, Ilfov, Prahova, Sibiu, Timiș și Valcea. Astfel, avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala…

- Olimpiada Naționala a Sportului Școlar la S-Rugby (rugby scolar) si-a disputat zilele trecute faza semifinala. Reprezentanta judetului Timis, Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” a evoluat in deplasare la Abrud si avea doar sansa victoriei in competitia la care au mai participat judetele Alba,…

- Un numar de 12 judete din Banat, Crisana, vestul si sud-vestul Transilvaniei si din zona Carpatilor Occidentali si vestul Carpatilor Meridionali se afla, pana marti seara, sub atentionare Cod galben de furtuni. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben valabila…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare Cod galben care vizeaza instabilitate atmosferica temporar accentuata si vijelii in Banat, Crisana si Maramures, apoi in vestul si nordul Transilvaniei. Potrivit meteorologilor, in intervalul 24 aprilie, ora 16:00 – 25 aprilie,…

- Meteorologii au emis, duminica, o atentionare Cod galben care vizeaza instabilitate atmosferica temporar accentuata si vijelii in Banat, Crisana si Maramures, apoi in vestul si nordul Transilvaniei, in intervalul duminica, 24 aprilie, ora 16.00 – luni, 25 aprilie, ora 03.00. Judetele marcate cu Cod…

- Timp de patru ore, marți, de la 16 la 20, pe raza județului Timiș a fost organizata o razie cu efective marite la care au participat și polițiști rutieri din cadrul IPJ Arad, IPJ Hunedoara, IPJ Caraș-Severin și ai Brigazii Autostrazi, sub coordonarea ofițerilor Direcției Rutiere din cadrul Inspectoratului…

