Program Mozart și Brahms, la Filarmonica Pitești Filarmonica Pitești organizeaza joi, 4 mai, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, primul concert simfonic al lunii. Alaturi de orchestra simfonica a instituției și dirijorul Tiberiu-Dragoș Oprea participa, ca solista, Andra Margineanu, care va interpreta Concertul pentru pian și orchestra Nr. 23 de W. A. Mozart. In partea a doua publicul va audia Dansuri Ungare de J. Brahms. Nascut intr-o familie de muzicieni, Tiberiu-Dragoș Oprea este absolvent al Universitatii Nationale de Muzica Bucuresti, Facultatea de Compozitie, Muzicologie si Pedagogie Muzicala, clasa dirijat orchestra, la clasa… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

