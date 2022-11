Program metrou București în minivacanța de 1 decembrie Se modifica mersul trenurilor de la metrou in perioada minivacanței de 1 decembrie. Astfel, acestea vor circula ca in week-end, la un interval de 10 minute. Circulatia trenurilor de metrou se va desfasura, in perioada 30 noiembrie – 4 decembrie 2022, conform graficelor aprobate pentru weekend si sarbatori legale, la un interval de 10 minute, pe toate magistralele de metrou, informeaza Metrorex. „Pentru a veni in intampinarea celor care vor sa asiste la ceremoniile organizate cu ocazia Zilei Nationale, Metrorex va introduce trenuri suplimentare, dupa caz, pentru preluarea fluxurilor crescute de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Circulatia trenurilor de metrou se va desfasura, in perioada 30 noiembrie - 4 decembrie 2022, conform graficelor aprobate pentru weekend si sarbatori legale, la un interval de 10 minute, pe toate magistralele de metrou, informeaza Metrorex.

- Circulatia trenurilor de metrou se va desfasura, in perioada 30 noiembrie - 4 decembrie 2022, conform graficelor aprobate pentru weekend si sarbatori legale, la un interval de 10 minute, pe toate magistralele de metrou, informeaza Metrorex."Pentru a veni in intampinarea celor care vor sa asiste la ceremoniile…

