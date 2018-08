Program Metro: unde se afla magazinele retailerului german si pana la ce ore sunt deschise

Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca Apple este recunoscuta pentru fiabilitatea produselor sale si pentru factorul redus de defectiuni tehnice grave, cum ar fi baterii explozive, aflam cu aceasta ocazie ca nici o companie nu este perfecta.

- Potrivit unui afiș expus in magazinele Lidl, merele au fost vandute in perioada 24 iunie – 2 iulie 2018. Un control al ANSVA a descoperit ca fructele conțineau o cantitate de pesticid Clorpirifos peste limita admisa de lege. „In cadrul controalelor de rutina s-a descoperit in…

- Retailerul francez Carrefour impreuna cu gigantul britanic Tesco au anuntat astazi ca planuiesc sa formeze o alianta pe termen lung, in incercarea de a reduce costurile si de a castiga cote de piata, potrivit CNBC. Deal-ul face parte din cea mai recenta serie de parteneriate a industriei…

- Horoscop Astazi il pomenim pe celebrul inginer german Wilhelm Emil "Willy" Messerschmitt. Sunt, fix, 120 de ani de la nașterea lui! Cu un nume predestinat, “Messerschmitt” insemnand “fierarul de cutite”. Iar avionul proiectat de el, Me Bf 109, in anul 1934, a fost regele cerului in al Doilea razboi…

- Opt persoane, printre care si Paul Arne Wagner, un jurnalist german stabilit de doi ani in Romania, au fost ridicate de jandarmi si duse la Politie, pe motiv ca au blocat traficul pe bulevardul Aviatorilor, la protestul de miercuri seara fata de modificarea Codului de procedura penala. El a povestit…

- UniCredit Consumer Financing si Altex au prelungit cu inca trei ani un parteneriat strategic prin care clientii retailerului pot obtine finantare, de 300-30.000 lei, pentru achizitiile facute in magazinele Altex si Media Galaxy. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate…

- Participarea la o emsiune TV in Carolina de Nord e posibil sa- fi salvat viata unei femei. Nicole McGuinness a aflat ca are cancer la tiroida dupa ce un medic din New York cu ochi de vultur a sesizat, in timp ce se uita la televizor, o umflatura pe gatul ei. Doctorul a vazut emisiunea la cateva luni…

- Retailerul german Rewe, care opereaza pe piata romaneasca lantul de magazine Penny Market, continua planul de extindere a retelei din Romania si deschide in luna iunie un nou magazin Penny Market, la Turda, potrivit unui comunicat al companiei.