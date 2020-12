Stiri pe aceeasi tema

- Un ajutor de stat nerambursabil poate fi acordat magazinelor din centrele comerciale care au fost inchise pe durata starii de urgenta. Acest ajutor le va permite sa isi achite jumatate din chiria pentru acea perioada. Fiecare firma poate primi cel mult 800.000 de euro. Articolul Ajutor de stat pentru…

- Masura inchiderii se aplica in general targurilor, in special piețelor inchise, pietelor agroalimentare inchise, a spus Ludovic Orban raspunzand unei intrebari trimise de o telespectatoare Digi24 care a vrut sa știe despre ce piețe este vorba, piețe și oboare sau targuri precum cele de Craciun? Deci,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat Hotararea 52 prin care vor intra in vigoare noile restricții pe teritoriul Romaniei, anunțate de Klaus Iohannis in debutul ședinței de Guvern de joi, 5 noiembrie. Conform premierului Ludovic Orban, masurile vor intra in vigoare luni, 9 noiembrie.Cu…

- Intrebat, la Digi24, ce piețe se inchid, daca e cu referire la targuri de Craciun, de exemplu, sau la piețele alimentare, premierul a raspuns: "Piețe agroalimentare inchise", adaugand ca aici riscul oricum e mai mare, din cauza plații cash. Ludovic Orban a precizat ca e "posibil sa ramana…

- Presedintele Klaus Iohannis participa joi, 5 noiembrie, la sedinta de Guvern in care se iau decizii privind implementarea unor restrictii suplimentare pentru stapanirea pandemiei de COVID-19. In sinteza, masurile anuntate de presedintele Klaus Iohannis in cadrul sedintei de guvern. O sedinta a Comitetului…

- Toate școlile din Romania vor trece in online, circulația va fi restricționata pe timpul nopții, iar magazinele se vor inchide cel tarziu la ora 21.00. The post Iohannis anunța noi restricții: Se inchid toate școlile, circulația restricționata noaptea, magazinele inchise dupa ora 21.00, incepand de…

- In ultimele 24 de ore, Germania a inregistrat 18.681 de contaminari cu noul tip de coronavirus. Anuntul a fost facut astazi de Institutul Robert Koch. Este cea mai mare crestere a numarului de infectari zilnice de la inceputul pandemiei, potrvit Agerpres. Numarul total de contaminari din Germania a…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat, joi, ca se incearca extinderea capacitații de tratare in spitalele din București, deși este convins ca oamenii din sistemul sanitar sunt la limita puterilor dupa op...