Program Lidl 31 decembrie 2022 – 1 ianuarie 2023 Lidl a anuntat programul de functionare al magazinelor in perioada de Revelion, respectiv pe 31 decembrie 2022 si 1 ianuarie 2023. Lantul de magazine Lidl a oferit angajatilor doua zile libere de Craciun, astfel ca in zilele de 25 si 26 decembrie 2022, magazinele au fost inchise. Totusi, in perioadele 19-23 decembrie, precum si 27-30 decembrie, activitatea magazinelor s-a desfasurat conform programului 07.00-22.00. „In zilele de 24 decembrie și 31 decembrie 2022, clienții iși vor putea face cumparaturile in magazinele Lidl in intervalul orar 07:00 – 18:00. Pe 25 – 26 decembrie 2022 și 1 ianuarie… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

